Российским туристам прояснили ситуацию на курортах Крыма и Анапы

Российским путешественникам прояснили ситуацию на курортах Крыма и Анапы, пострадавших от затопления. Свои комментарии дали представители туриндустрии на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, туроператоры отметили, что несмотря на ограничение дорожного движения в Ялте из-за затопления города, их клиенты продолжают заезжать в забронированные отели. Работу в штатном режиме им также подтвердили и отели Анапы. Более того, эксперты уверены, что ситуация должна нормализоваться в ближайшее время.

Также, по данным представителей туркомпаний, они не получали сообщений о закрытии отелей курортов Юга России — объекты проживания не заявляли о каких-либо ограничениях или невозможности размещения для туристов. Исключение составили несколько гостиниц Анапы — тем не менее отдыхающие были переселены, дополнительных доплат с них не требовали.

Кроме того, сообщалось об отсутствии массовых аннуляций по турам в Крым и Анапу — имеющиеся отмены путевок на ближайшие даты связаны с личными причинами туристов.

Эксперты подчеркнули, что на конец июня туристическая загрузка курортов максимальна — свободных мест нет. По их мнению, спад динамики бронирований связан с ужесточением коронавирусных ограничений в регионе. «Очень многие собиравшиеся покупать туры взяли паузу и ждут сигналов от властей», — объяснил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Ранее в июне пресс-служба министерства курортов и туризма республики Крым порекомендовала отдыхающим отказаться от походов в горы, морских прогулок и выездных экскурсий и попросила оставаться в отелях до улучшения погодных условий.

18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков, в результате чего из берегов вышла река Водопадная и затопила улицы города. Власти объявили об эвакуации местных жителей и ограничили въезд в город. По словам главы местной администрации Янины Павленко, есть риск обесточивания города.