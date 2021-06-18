Россиянам дали советы по отдыху в Крыму

Российским туристам дали советы по ограничению передвижения по Крыму из-за сильных ливней. Об этом сообщает ТАСС.

Отдыхающим рекомендовали отказаться от походов в горы, морских прогулок и выездных экскурсий. Как заявили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики, во время отдыха путешественникам стоит оставаться в отелях до улучшения погодных условий.

18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков, в результате чего из берегов вышла река Водопадная и затопила улицы города. Власти объявили об эвакуации местных жителей и ограничили въезд в город. По словам главы местной администрации Янины Павленко, есть риск обесточивания города.