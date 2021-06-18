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На Крым обрушатся новые ливни

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новые ливни с грозами, градом и порывистым ветром обрушатся в пятницу на Крым, где сильные дожди уже затопили более трех сотен домов. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС России.

Гидрометцентр предупреждает, что 18 июня 2021 года в южной части республики есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отсутствием электроснабжения, связи, перебоями в работе системы ЖКХ и жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города.

17 июня от непогоды сильно пострадали жители восточной части Крыма. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Власти ввели в регионе режим ЧС, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.

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