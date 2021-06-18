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Появились видео из затопленного Крыма

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@rian_ru / Telegram

Видео из затопленного Крыма появились в социальных сетях. В своем Telegram-канале их опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как по улице Ялты с большой скоростью течет вода, снося все на своем пути. Вода больше напоминает бурную реку. Местные жители показывают обстановку на улицах города, в частности, перевернутый автомобиль и поваленные деревья.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопив улицы города. По словам главы местной администрации, есть риск, что город будет обесточен. Она призвала местных жителей по возможности оставаться дома.

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