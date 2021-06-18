Врач дал планирующим отпуск россиянам совет по вакцинации от COVID-19

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал совет по вакцинации от COVID-19 россиянам, планирующим отъезд в отпуск. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач отметил, что люди, как правило, планируют путешествия заранее, поэтому он рекомендовал обязательно поставить в план подготовки к отпуску вакцинацию. А чтобы прививка была эффективной, следует еще до отъезда получить обе дозы препарата, подчеркнул Тяжельников.

Специалист пояснил, что устойчивый иммунитет к коронавирусу формируется не сразу, а через некоторое время после введения второго компонента вакцины, а в период между двумя дозами есть риск заразиться. Он подчеркнул, что на фоне напряженной эпидобстановки отправляться в отпуск без вакцинации рискованно.

Тяжельников напомнил, что в редких случаях после вакцинации в течение одного-двух дней может наблюдаться повышение температуры, поэтому это время следует провести дома, однако в целом после прививки можно вести привычный образ жизни и уезжать в отпуск. При этом сдавать тест на антитела после вакцины не нужно, добавил он.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что после вакцинации от COVID-19 свыше половины привитых пациентов сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более. Кроме того, он подчеркнул, что более 50 процентов привитых сохраняют иммунитет достаточно долгое время.