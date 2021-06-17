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В Роспотребнадзоре рассказали о сроках иммунитета после вакцинации от COVID-19

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После вакцинации от COVID-19 свыше половины привитых пациентов сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалиста, вакцинация от гриппа тоже не дает пожизненный иммунитет. Так, если со временем уровень антител после прививки уменьшится, не стоит пугаться.

«Хотя у некоторых лиц, получивших полный курс вакцины, уровень антител может снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально для сезонных инфекций», — уточнил Горелов.

Кроме того, он рассказал, что более 50 процентов привитых сохраняют иммунитет достаточно долгое время.

Ранее генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что почти у половины привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев спустя девять месяцев не обнаружили антител.

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