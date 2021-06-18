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Гинцбург дал совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом коронавируса

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет по вакцинации для борьбы с индийским штаммом коронавируса. Он рассказал газете «Известия», что изменять состав российского препарата «Спутник V» из-за индийского штамма нет необходимости.

По его словам, при снижении титров антител следует ревакцинироваться.

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы — дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры» — сказал специалист.

Гинцбург пояснил, что правильной стратегией будет «вакцинироваться "Спутником V"», а по прошествии времени ревакцинироваться при помощи «Спутника Лайт».

Ранее 16 июня Гинцбург заявил, что в Москве нашли измененный индийский штамм коронавируса. Сейчас ведутся исследования эффективности российской вакцины «Спутник V» против данного штамма.

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