Врач раскрыл россиянам причины заболевания COVID-19 после вакцинации

Главный врач «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков раскрыл причины заболевания COVID-19 после вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению медика, причин заболевания после прививки может быть несколько. «Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной», — сказал он.

Кроме того, реакция каждого отдельного организма может отличаться, и производители препаратов открыто заявляют о том, что ни одна вакцина не дает стопроцентную защиту, напомнил специалист.

Врач также пояснил, что некоторые люди могут заболеть после вакцинации из-за особенностей своей иммунной системы, но при этом благодаря прививке перенесут инфекцию легко. Иммунный процесс при встрече с уже знакомым вирусом запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется, уверяет Поздняков.

Ранее эпидемиолог Наталья Пшеничная описала течение коронавируса после вакцинации. «В этом случае заболевание будет протекать в легкой форме, (...) и это достаточная причина, чтобы вакцинироваться. При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест и, конечно же, лечиться», — отметила она.

Роспотребнадзор назвал массовую вакцинацию единственным способом избавиться от коронавируса. Очень важно при этом, отмечают в ведомстве, привиться летом. Это позволит заранее подготовиться к осенне-зимнему сезону, когда риск заболевания ОРВИ, гриппом и другими капельными инфекциями существенно выше.