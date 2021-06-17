Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19. Об этом сообщает «Вести.ru».

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре значимых штамма — британский, южноафриканский, бразильский и индийский. «Сегодня разработчики гарантированно утверждают, что значимые титры, которые формируются после вакцинации, способны защитить от всех четырех штаммов», — отметила Попова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы роста числа заболевших коронавирусом в стране очень высокие. За последние сутки на территории России выявили 14 057 новых случаев COVID-19. Некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения. В частности, это касается работников сферы услуг.