Россия
 
Последние новости
Попова связала рост заболеваемости коронавирусом с «нигилизмом» россиян
Попова рассказала о распространении индийского штамма COVID-19 в России
Гонщик Карякин призвал Черчесова и футболистов сборной отрабатывать зарплаты
Возле резиденции президента США нашли скелет неизвестной женщины
Disney показал трейлер обновленного мультсериала про Чипа и Дейла
Пушков рассказал о желании Байдена «прощупать» Путина
В МИД России призвали Украину «прекратить истерику» по «Северному потоку-2»
Титов предложил возобновить выдачу кредитов под 2 процента пострадавшему бизнесу
Кравчук рассказал о принудительной передаче Крыма Украине
Новости партнеров
Прослушать новость

Попова оценила эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила эффективность российских вакцин против новых штаммов COVID-19. Об этом сообщает «Вести.ru».

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре значимых штамма — британский, южноафриканский, бразильский и индийский. «Сегодня разработчики гарантированно утверждают, что значимые титры, которые формируются после вакцинации, способны защитить от всех четырех штаммов», — отметила Попова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что темпы роста числа заболевших коронавирусом в стране очень высокие. За последние сутки на территории России выявили 14 057 новых случаев COVID-19. Некоторые регионы ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения. В частности, это касается работников сферы услуг.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
К чему готовиться: эксклюзивное интервью Анны Поповой
Мишустин назвал очень высоким темп роста заболеваемости COVID-19 в России
В Роспотребнадзоре описали течение коронавируса после вакцинации