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Названы сроки выхода в оборот вакцины «Спутник Лайт»

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Фото: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / РИА Новости

Вакцина «Спутник Лайт» выйдет в оборот через полторы недели. Такие сроки назвал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, препарат будет использоваться в том числе для ревакцинации.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, первый компонент препарата «Спутник V». Ее зарегистрировали в России 6 мая, эффективность оценивается в 79,4 процента. Как ранее сообщал Мурашко, «Спутник Лайт» будет преимущественно использоваться для вакцинации граждан старше 60 лет.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» от центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», «КовиВак» от центра имени Чумакова и «Спутник Лайт».

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