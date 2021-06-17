Отели популярного курорта в Крыму начнут пускать россиян при двух условиях

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил пускать в отели города туристов при выполнении одного из двух условий — предоставлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. Об этом глава популярного крымского курорта заявил на заседании оперативного штаба, сообщает «Интерфакс».

Развожаев пояснил, что данные меры предпринимаются из-за большого потока отдыхающих, в том числе из Москвы. Отмечалось, что ПЦР-тесты при заселении в гостиницы и отели приниматься не будут, тем не менее прокуратура города должна дать свое мнение по данному вопросу. Также губернатор посоветовал не посещать регион лицам с серьезными медицинскими противопоказаниями.

Кроме этого, по требованию Роспотребнадзора в городе были введены новые ограничения для работы различных учреждений — ресторанам разрешено принимать посетителей с 08:00 до 23:00, закрываются ночные клубы и караоке-бары, приостанавливается бронирование детского группового отдыха.

Ранее в июне в Крыму призвали ужесточить ограничения из-за коронавируса. Так, главный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская выступила с предложением о введении в регионе дополнительных мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса.