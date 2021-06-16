На Кубани раскрыли планы по введению ограничений на черноморских курортах

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что на черноморских курортах не планируется вводить дополнительные ограничения. Такая информация раскрывается на сайте администрации Краснодарского края.

Глава региона отметил, что в крае по-прежнему действует ряд серьезных ограничений для работы туристических и общественных объектов — в отелях и гостиницах контролируется соблюдение антиковидных мер, кафе и рестораны принимают посетителей до 00:00, заполняемость культурно-развлекательных и спортивных учреждений разрешена до 50 процентов.

Кондратьев обратился к туристам с просьбой «отнестись с пониманием к этой ситуации». По его словам, туристическая отрасль Кубани готова работать в условиях пандемии коронавируса, но все же на эпидемиологическую обстановку в регионе влияют и сами отдыхающие.

«Дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться», — добавил губернатор.

Отмечается, что туристы могут получить прививку от коронавируса в мобильных пунктах вакцинации в Туапсе, Сочи и Новороссийске.

Ранее в июне россиянам раскрыли стоимость путешествия в Сочи семьей на машине. Поездка из Москвы в черноморский город для четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей. Расчет включает расходы за 19 платных участков дороги, несколько технических остановок в пути, обед в Воронеже, ужин и ночевку в Ростове-на-Дону.