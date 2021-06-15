Аэропорты Сочи и Крыма перестали выдерживать наплыв российских туристов

В аэропортах Сочи и Крыма начали заканчиваться слоты для приема самолетов из российских регионов. О том, что авиагавани Черноморского побережья вскоре могут перестать выдерживать наплыв туристов, сообщает газета «Известия».

Так, по данным источника, о нехватке мест на российском юге сообщили сразу в нескольких авиакомпаниях и аэропортах. Например, представитель хаба в Симферополе уточнил, что маршрутная сеть полетов уже достигла 63 направлений — это максимальный показатель в современной истории компании.

Кроме того, в крупном российском перевозчике отметили, что при запросе слотов на внутренние рейсы аэропорт Сочи либо долго не отвечает, либо предлагает альтернативные варианты — в частности, вместо выполнения рейса в пятницу прилет во вторник.

Информацию о дефиците мест подтвердили и в Red Wings. По словам их собеседника, при запросе на корректировку времени прилета или вылета имеющихся рейсов аэропорты запрашиваемые слоты не подтверждают.

При этом представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько заявил, что в гостиницах на Черноморском побережье также почти не осталось мест. По его данным, отели категории четыре-пять звезд в Сочи на июнь забронированы практически «под завязку», а в бюджетных трехзвездочных гостиницах осталось менее пяти процентов свободных мест.

Ранее в июне руководитель Ростуризма Зарина Догузова предупредила россиян о перегруженности Черноморского побережья. Она отметила, что это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен. По ее словам, сейчас на всем юге наблюдается дефицит качественных современных отелей.