Отели Сочи начали массово снижать цены из-за отсутствия спроса у туристов

Отели Сочи начали массово снижать цены на летний сезон из-за отсутствия туристического спроса. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По мнению Тюриной, ажиотаж в мае с высокими ценами на популярном черноморском курорте был связан исключительно с закрытием авиасообщения с Турцией. Тогда многие туристы предпочли отдых в Сочи. По словам эксперта, в летнем сезоне ситуация поменялась.

«Продажи по заявленным ранее высоким расценкам не состоялись, наблюдается откат к более адекватным ценам», — отметила Тюрина.

Кроме того, на фоне новостей о возможном возобновлении рейсов в Турцию и Египет отели Сочи стараются продать как можно больше мест в июне, так как при открытии других направлений россияне могут переориентироваться на зарубежные курорты.

Сообщается, что россияне предпочитают отдыхать в Сочи по турпутевкам — индивидуальные туры теряют свою популярность. Пока на рынке много предложений с заездами в июле-сентябре.

Ранее в июне российские авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря. По данным аэропортовых операторов, авиакомпании запросили в два-три раза больше рейсов по этим направлениям, чем в «доковидном» 2019 году. Так, в летние месяцы из московского аэропорта Шереметьево число перелетов в Анапу, Геленджик, Сочи и Симферополь вырастут в полтора-два раза.