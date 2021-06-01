Россиянам рассказали о бюджетных вариантах улететь в Сочи

На сайтах отечественных авиакомпаний появились бюджетные авиабилеты в Сочи стоимостью от одной до трех тысяч рублей. Об этом сообщает Tourdom.

Эксперты портала рассказали о недорогих вариантах улететь на российский курорт в первой половине июня. Например, согласно данным агрегаторов, перелет в Сочи туда и обратно на 4 и 11 июня будет стоить 3,7 тысячи рублей, а багаж обойдется в 1,3 тысячи рублей.

За такую же цену можно приобрести билеты и в середине недели. Уточняется, что наиболее доступные тарифы по направлению предлагают авиаперевозчики «Победа», Nordwind и «Уральские авиалинии».

Кроме того, специалисты отметили, что больше всего сэкономить удастся пассажирам, которым необходимо приобрести только обратные авиабилеты. Например, экономкласс «Победы» можно купить за тысячу рублей, а чартер «Ямала» включил в ту же сумму перевозку багажа.

Также выяснилось, что бюджетно из Сочи можно улететь и бизнес-классом. Обратный билет на самолет из курортного города авиакомпании «Россия» в начале июня стоит 3,3 тысячи рублей. Отмечается, что это в восемь раз дешевле места в бизнес-классе на регулярном рейсе.

Ранее июнь назвали самым выгодным месяцем для путешествия к Черному морю предстоящим летом. Согласно статистике, пакетные туры со средней продолжительностью девять дней обойдутся в среднем от 36 тысяч до 53 тысяч рублей.