Россиян призвали улыбаться иностранным туристам

Генеральный директор туроператора TUI Тарас Демура призвал россиян улыбаться иностранным гостям, посещающим страну. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, во время выступления на конференции, посвященной формированию положительного имиджа внутреннего туризма, Демура заявил о необходимости использовать ограничения на выезд за рубеж, чтобы заинтересовать тех путешественников, кто привык отдыхать за границей.

«Добрым словом и улыбкой можно компенсировать любые недостатки инфраструктуры», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что для увеличения спроса на внутренний туризм в регионах гостям должны улыбаться и обеспечивать качественный сервис.

По мнению директора TUI, идею гостеприимства нужно популяризировать на всех уровнях, чтобы путешественники получали достойный сервис и приезжали отдыхать снова. Кроме того, эксперт отметил, что организованные туроператорами путешественники оставляют в регионах больше денег, чем неорганизованные.

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