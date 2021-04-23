Названы самые скрываемые от туристов в отеле тайны

Эксперты назвали главные секреты отельного бизнеса, которые известны только сотрудникам сферы гостиничных услуг. Их перечислили специалисты портала «Тонкости туризма».

Так, многие сервисы бронирования берут комиссию при отмене брони за сутки до приезда. В таком случае специалисты советуют позвонить в отель, и бронь снимут безвозмездно или перенесут на несколько дней, чтобы появилась возможность бесплатно отменить резерв онлайн.

Кроме того, постояльцам посоветовали быть внимательными с гигиеной в номерах. По словам экспертов, покрывала, одеяла и подушки в отелях стирают крайне редко. Также частой ситуацией в отеле является смерть постояльцев от передозировки наркотиками или суицида.

«Одна новенькая горничная однажды заметила на покрывале засохшее пятно крови и сказала об этом старшей и более опытной коллеге, но та посоветовала "не заморачиваться" и просто замыть пятно водой», — добавили в статье.

Также отмечается, что объекты размещения практически не появляются в криминальной хронике. Это происходит из-за наличия у гостиниц договоренностей с местными муниципальными службами об исключении «отельных» происшествий из криминальных сводок для прессы.

Ранее, 20 апреля, россиянам раскрыли способы определить плохой отель по фотографии. Согласно одному из лайфхаков, стоит обратить внимание на фото, которые показывают детали интерьера, или снимки, сделанные через зеркало. Таким образом владельцы пытаются скрыть небольшие размеры помещения или другие изъяны ремонта.