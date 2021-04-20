Россиянам раскрыли способы вычислить плохой отель по фото

Эксперты в области путешествий посоветовали россиянам обращать внимание на фотографии номера при выборе гостиницы для отдыха. Способы распознать уловки отельеров раскрыли представители портала «Тонкости туризма» в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Специалисты обратили внимание на то, что объекты размещения зачастую уделяют много внимания «креативным» фото, например, показывает детали интерьера или выкладывает снимки номера через зеркало, если они пытаются скрыть небольшие размеры помещения или другие изъяны ремонта.

Еще один прием — съемка небольшого номера сверху. Отмечается, что таким образом у туриста создается ощущение «стильного лофта», особенно если цвета обстановки яркие и «нетривиальные».

Кроме того, снимок может быть сделан на широкоугольный объектив — углы кадра при этом неестественно расширены. Эксперты отмечают, что в реальности площадь номера оказывается в два раза меньше, чем на фото.

Помимо прочего, туристам посоветовали обратить внимание на фотографии ванной комнаты. Клеенка на стенах вместо плитки и отсутствие стеклянных перегородок душа — признак плохого отеля.

Также путешественников предупредили о неудобствах в мансардных номерах — зачастую потолки в них очень низкие, а на этаже некомфортная температура.

Ранее в апреле россиянам раскрыли способ проверить надежность авиакомпании. Прежде всего эксперты рекомендуют проверить специальный рейтинг авиаперевозчика, который состоит из нескольких критериев. Среди них — соответствие требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и одобрение от Федерального управления авиации США.