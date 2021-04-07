Названы жизненно необходимые россиянам вещи в поездках

Россияне не могут обойтись в путешествиях без лекарств, фотоаппарата и ноутбука. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра сервиса путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Почти треть опрошенных (29 процентов) назвали жизненно необходимой вещью в поездке аптечку с лекарствами. 18 процентов респондентов не хотят отправляться в отпуск без фотоаппарата, а 15 процентов — без ноутбука.

Еще одним нужным предметом назвали книгу или журнал — за них проголосовали 13 процентов россиян. Также в пятерке наиболее популярных ответов оказалась «подборка музыки или сериалов» — этот вариант выбрали семь процентов опрошенных.

По три процента набрали такие предметы, как фен, маска и беруши для сна. Меньше всего предпочтений было отдано кипятильнику и личной подушке — по два процента.

Ранее в марте россияне раскрыли самые частые ситуации с опозданием в отпуске. Путешественники признались, что чаще всего не успевают на завтрак в отеле. Также выяснилось, что почти каждый четвертый турист не успевает на самолет или поезд.