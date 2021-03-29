Раскрыты самые частые ситуации с опозданием россиян в отпуске

Российские путешественники рассказали, что чаще всего не успевают в отпуске на завтрак в отеле — в этом признались 32 процента опрошенных. Самые частые ситуации с опозданием туристов во время отдыха раскрыли эксперты онлайн-сервиса «Туту.ру», передает РИА-Новости.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что почти каждый четвертый россиянин (23 процента респондентов) не успевает на самолет или поезд. Также некоторым туристам не удается получить хорошие места в самолете, так как они пропускают начало онлайн-регистрации — об этом заявило 15 процентов путешественников.

Около 18 процентов россиян не спешат на анимацию в отеле, еще девять — не хотят знакомиться с гидом. При этом всего три процента туристов опаздывает на экскурсии.

Ранее в марте россияне назвали страну с самыми дружелюбными жителями. Согласно данным опроса, на первом месте в таком рейтинге оказалась Италия — ее назвали 12,8 процента опрошенных. На второй позиции разместилась Грузия с 11,5 процента голосов, а на третьей — Турция (8,3 процента).