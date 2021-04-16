Россиянам раскрыли способ проверить надежность авиакомпании

Российским туристам раскрыли способ проверить надежность выбранной авиакомпании. Советами поделился портал «Путешествия, туризм, наука» в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Прежде всего эксперты рекомендуют проверить специальный рейтинг авиаперевозчика, который состоит из нескольких критериев. Среди них — соответствие требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и одобрение от Федерального управления авиации США.

Также отмечается важность отсутствия компании в «черных списках» Евросоюза, так как есть риск попасть в неприятную ситуацию из-за неправильного технического обслуживания лайнеров.

Другой способ — проверка с помощью сервиса Airline Ratings, который хранит данные об истории полетов, используемых самолетов и всей «подноготной» перевозчиков.

Кроме того, специалисты посоветовали выбирать регулярные рейсы, а не чартерные, так как за их надежность отвечает не только авиаперевозчик, но и государство.

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