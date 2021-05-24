Россиянка побывала в роскошном отеле Крыма и описала его фразой «дорого, как Бали»

Российская туристка побывала в роскошном крымском отеле и сравнила стоимость проживания в нем с отдыхом на индонезийском острове Бали. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

«Стоит дорого, как Бали. 153 тысячи рублей на семь дней, питание завтраки!» — такими фразами путешественница описала отдых в гостинице.

Как уточнила россиянка, в эту стоимость включено посещение спа и бассейна. По словам туристки, отель состоит всего из десяти номеров и является историческим особняком, в котором располагается ресторан «Модус». Раньше это здание было резиденцией советского партийного деятеля Лаврентия Берии.

Автор материала отметила, что не жила в отеле, а пришла туда на индивидуальную экскурсию, которая закончилась обедом в ресторане. Тем не менее туристка осталась недовольна дороговизной блюд, скромным выбором в меню и долгим ожиданием заказа. Кроме того, она заметила, что гостям, которые не проживают в отеле, уделяется меньше внимания.

Женщина обратила внимание и на инфраструктуру: на территории находится несколько дореволюционных усадеб, старинные лестницы и пешеходные тропы.

Ранее российская путешественница отдохнула в Крыму и рассказала о том, как местные продавцы пытались обмануть ее при покупке сим-карты в первый же день отпуска. В местном салоне связи ей предложили сим-карту за 650 рублей при том, что в наличии были тарифы в два раза дешевле.