Россиянка поехала в отпуск в Крым и рассказала об обмане в первый же день

Российская путешественница, отдохнувшая в Крыму, рассказала о том, как местные продавцы пытались обмануть ее при покупке сим-карты в первый же день отпуска. Ее наблюдения опубликованы в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор поста уточнила, что ее мобильный оператор стоил в Крыму дорого, поэтому она решила приобрести местную сим-карту с интернетом для звонков по мессенджеру What’s App.

Туристка рассказала, что приобрела сим-карту в Симферополе, по дороге из аэропорта до Алушты — в местном салоне связи ей предложили карту за 650 рублей.

По словам путешественницы, ей потребовалось много времени на поиск более дешевых вариантах связи. В итоге путешественнице удалось выяснить, что к продаже доступны сим-карты за 300 рублей, в них входят 25 гигабайт интернета и 600 минут местных звонков.

Она отметила, что интернета ей хватило на всю поездку, однако пожаловалась на плохое качество связи на полуострове. Также туристка посоветовала путешественникам, отправляющимся в Крым на отдых, помнить о наличии разных тарифов на связь и не попадаться на уловки продавцов.

Ранее в январе российский турист, отдохнувший в Египте, рассказал о том, как сотрудники местного отеля пытались его обмануть при заселении. Забронировав номер по скидке, он зафиксировал всю необходимую о ней информацию. Так, сотрудники отеля заявили, что цена в подтверждающем письме указано верно, однако настаивали на доплате. В итоге турист потребовал направить свою жалобу руководству и этим разрешил ситуацию.