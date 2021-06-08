Российские авиакомпании запросили рекордное число рейсов на курорты Черного моря

Российские авиаперевозчики заявили о рекордном количестве полетов на Черное море, а также в Санкт-Петербург и Калининград. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным аэропортовых операторов, авиакомпании запросили в два-три раза больше рейсов по этим направлениям, чем в «доковидный» 2019 год. Так, в летние месяцы из московского аэропорта Шереметьево число перелетов в Анапу, Геленджик, Сочи и Симферополь вырастут в полтора-два раза. По прогнозам экспертов, всего за этот период авиагавань обслужит 2,6 миллиона пассажиров.

Как заявили в пресс-службе Шереметьево, ключевой фактор увеличения количества полетов — сохранение ограничений на международные перевозки.

По мнению руководителя агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, несмотря на высокую загрузку данных рейсов, перевозчики не заработают на них слишком много из-за низких тарифов и избытка предложения.

Специалист добавил, что увеличение пассажиропотока будет выгодным для тех, кто предоставляет дефицитные услуги. К ним относятся авиагавани, поставщики топлива для самолетов, различные сервисные службы и крупные отели на берегу моря.

Ранее в июне стали известны регионы, куда россияне повально устремились на отдых в мае. В топ-3 направлений вошли Краснодарский край, Калининградская и Самарская области. Кроме того, туристы также отправлялись на санаторные курорты Ставрополья.