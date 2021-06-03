В России захотели создать еще одну бюджетную авиакомпанию

В России захотели создать новый лоукостер наподобие авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот». Об этом в ходе дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр транспорта России Виталий Савельев, передает РИА Новости.

Он рассказал, что задача Минтранса состоит в формировании в средней полосе страны бюджетной авиакомпании, которая поможет увеличить мобильность населения и удешевить авиаперевозки.

Савельев отметил, что сейчас в стране существуют только один лоукостер — «Победа». Модель этого перевозчика он назвал перспективной и заявил, что аналитика мировых трендов указывает на активное развитие такого типа поездок.

Ранее в прошлом году российские эксперты раскрыли главные особенности путешествий в 2021 году. Они предсказали, что россияне будут путешествовать еще меньше из-за падения доходов. По этой причине самыми востребованными станут авиабилеты лоукостеров.