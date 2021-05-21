Россиянам дали советы для успешного прохождения контроля в аэропорту

Российским туристам дали советы для успешного прохождения предполетного контроля при поездке за рубеж. Рекомендации сотрудника аэропорта публикует «Т—Ж».

По словам эксперта, при пересечении границы существует инструкция, обозначенная в приказе министерства транспорта. Однако каждая отдельная авиагавань вправе дополнять правила, что может создать непредвиденные трудности для путешественников.

Так, при досмотре некоторых пассажиров просят открыть и включить ноутбук. Таким образом проверяют, нет ли внутри техники взрывного устройства. Если же гаджет разрядился, его дополнительно просканируют специальным газоанализатором.

Определенные тонкости есть при путешествии с животным — перед вылетом рекомендуется уточнить требования страны для провоза питомца. Например, для въезда в Японию необходимо предоставить сертификат от службы карантинного контроля.

Кроме того, специалист призвал пассажиров быть внимательными, если они едут с багажом, который нужно декларировать. Для этого перед вылетом важно выделить полчаса или час, чтобы успеть оформить все документы. Также в случае провоза дорогих вещей стоит взять с собой чеки, которые подтвердят, что она стоит меньше или больше 10 тысяч евро. Иначе предмет уйдет на оценку, из-за чего придется менять билеты.

Ранее, в апреле, пилот рассказал пассажирам, как победить страх перед полетом на самолете. Командир воздушного судна призвал избегать стрессовых ситуаций перед поездкой и не бояться странных звуков, которые возникают при взлете, так как это всего лишь агрегат, передающий давление от одной гидросистемы к другой.