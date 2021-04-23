Пилот поделился способами побороть страх перед полетом

Пилот поделилися советами, как пассажиру побороть страх перед полетом. Об этом мужчина написал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Прежде всего командир воздушного судна порекомендовал избегать стрессовых ситуаций перед поездкой и подготовиться к полету так, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Пилот предложил пассажирам надеть удобную, не сковывающую движения одежду, грамотно собрать чемодан и ни в коем случае не пить успокоительное, так как в экстренной ситуации оно наоборот вредит.

Также автор статьи призвал не бояться громкого шума, который появляется при включении двигателя. По его словам, это всего лишь агрегат, передающий давление от одной гидросистемы к другой.

«Не забывайте, бортпроводники слышали эти звуки сотни и тысячи раз, и уж точно заметят, если звуки будут ненормальными для этого самолета», — успокоил пилот.

Кроме того, летчик объяснил эффект падения, который часто появляется при взлете и пугает пассажиров. Во время набора высоты пилоты часто меняют угол наклона самолета, из-за чего снижается шум двигателей.

Ранее в апреле стюардесса назвала способы избежать укачивания во время полета. Она порекомендовала выбирать места в передней части самолета или на уровне крыльев лайнера. Еще один метод — хорошо выспаться и поесть перед путешествием. «На голодный желудок укачивает сильнее», — отметила бортпроводница.