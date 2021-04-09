Стюардесса назвала способы избежать тошноты во время полета

Стюардесса назвала несколько способов, которые могут помочь избежать недомогания на борту. Об этом она рассказала в видеоролике, опубликованном в ее TikTok-аккаунте.

Так, бортпроводница посоветовала пассажирам выбирать места преимущественно в передней части самолета или на уровне крыльев лайнера. При этом, по ее словам, сесть лучше у иллюминатора.

Помимо этого, чтобы избежать симптомов тошноты во время полета, девушка рекомендует «хорошенько выспаться» и поесть. «На голодный желудок укачивает сильнее», — поделилась стюардесса.

Ранее в апреле стюардесса рассказала об одном обязательном действии после посадки в самолет. Девушка настоятельно попросила всех пассажиров проверять перед полетом наличие спасательного жилета под сиденьем — как пояснила бортпроводница, некоторые путешественники их крадут.