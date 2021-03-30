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Российская стюардесса раскрыла способы избежать неприятных попутчиков

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Фото: @claudy.fly

Российская стюардесса раскрыла пассажирам способы избежать разговоров с неприятными попутчиками, которые оказались любителями выпить. Девушка поделилась мнением в своем Instagram-аккаунте.

Как пояснила бортпроводница, если попутчик настойчиво предлагает выпить с ним, следует перестать обращать на него внимание и не идти на контакт. «Наденьте наушники, очки для сна и отвернитесь. Просто дайте понять, что вам это неинтересно», — советует стюардесса. Вместе с тем девушка предупредила, что в некоторых случаях такое поведение может вызвать агрессию попутчика.

Также россиянка отметила, что можно попросить помощи у членов экипажа и попросить поменять их место в самолете. Девушка отметила, что даже при полной загрузке рейса бортпроводники войдут в положение и постараются решить проблему.

Еще одним способом избежать неприятного общения девушка назвала «выход из поля зрения». Например, стюардесса предложила подольше задержаться в туалетной комнате. «Велика вероятность, что сосед забудет про вас или уснет», — добавила она.

В заключение сотрудница авиакомпании предостерегла от распития алкоголя «за знакомство». Она пояснила, что после такого жеста отказаться от продолжения будет очень сложно.

Ранее в марте российская стюардесса дала совет не готовым воздержаться от курения на борту. Так, девушка напомнила, что окурки нельзя выбрасывать в контейнеры для мусора. Кроме того, по ее словам, нарушившему закон авиапассажиру необходимо приготовиться к выплате штрафа.

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