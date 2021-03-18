Стюардесса описала происходящее при внезапном недомогании обоих пилотов

Российская стюардесса, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, описала порядок действий летного состава в случае внезапного недомогания обоих пилотов. Соответствующим видеороликом она поделилась в TikTok.

Блогерша заявила, что теоретически, если и командиру, и второму пилоту станет плохо, управление воздушным судном может взять на себя один из членов экипажа. «Бортпроводник сядет [за штурвал], наденет наушники и будет выполнять все указания диспетчеров», — пояснила она.

При этом автор ролика заметила, что в авиашколах будущих стюардесс не учат управлению лайнером. «Если вы думаете, что посадить самолет — что-то нереально сложное, то это не так», — заключила она.

В то же время ранее в марте другая стюардесса оценила способность обычного пассажира без специальной подготовки благополучно посадить самолет. По ее словам, распространенное мнение о том, что большинство современных воздушных судов полностью автоматизированы и летают за счет нажатия пилотом «нескольких кнопочек», не соответствует действительности.