Авиапассажиры запаниковали из-за незнакомца в кабине пилотов на пути в Москву

Пассажиры самолета российской авиакомпании Nordwind запаниковали из-за постороннего человека, которого стюардессы якобы провели к пилотам во время перелета. Соответствующий ролик и детали произошедшего опубликовал Telegram-канал «ЧП Адлер».

Инцидент произошел в субботу, 13 марта, на борту воздушного судна, следовавшего по пути из Сочи в Москву. Как сообщил очевидец, путешественники требовали от бортпроводников объяснить нахождение незнакомца в кабине экипажа, прекратить руление и прервать полет, однако их просьбы были проигнорированы.

«На протяжении всего полета пассажиры испытывали стресс, нервное напряжение, чувство боязни за себя и своих ближних, опасения за возможность совершения акта незаконного вмешательства в действия командира воздушного судна», — говорится в тексте.

В свою очередь гендиректор авиакомпании Игорь Швецов назвал случившееся чушью и заявил Telegram-каналу «Подъем», что на борту лайнера не мог находиться неизвестный человек.

«Никто самолет не захватывал. Значит, усиленный экипаж просто был. В стрессе они были... Это какие-то странные пассажиры. Это, знаете, боязнь полетов, аэрофобия — не больше», — отметил он, подчеркнув, что члены летного состава не обязаны ничего объяснять пассажирам.