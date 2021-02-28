Агрессивный кот вынудил пилотов посадить самолет, который следовал из Судана в столицу Катара Доху. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ас-Судани».

По данным суданского издания, животное неожиданно появилось в кабине пилотов спустя полчаса после вылета. Отмечается, что кот мешал им управлять самолетом и пытался накинуться на капитана. В итоге экипаж принял решение вернуться в точку отправления. Предположительно животное пробралось в самолет во время уборки или техосмотра.

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