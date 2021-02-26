Пассажиры самолета массово ощутили жжение в горле из-за оплошности попутчика

Вылет самолета американской авиакомпании United Airlines был задержан после того, как пассажиры массово пожаловались на ощущение жжения в горле. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в понедельник, 22 февраля, на борту лайнера, следовавшего из Форт-Майерса в Ньюарк.

По информации телеканала, воздушное судно готовилось к взлету и находилось на взлетно-посадочной полосе, когда один из путешественников заявил, что по оплошности распылил содержимое перцового баллончика на связку ключей. В результате самолет вернули к терминалу, экипаж предоставил пассажирам возможность покинуть борт и улететь другим рейсом.

«Все начали сильно кашлять. И в условиях пандемии COVID-19 остальные с подозрением озирались», — рассказал о случившемся турист Джозеф Гранде (Joseph Grande). Он вместе с невестой принял решение выйти из самолета, так как, по их мнению, последствия случившегося еще долго давали бы о себе знать.

Представитель United Airlines подтвердил, что лайнер вернулся к выходу на посадку «прямо перед отправкой из-за инцидента с участием клиента», и добавил, что позже воздушное судно благополучно взлетело.

20 октября прошлого года сообщалось, что неизвестная женщина начала специально кашлять на попутчиков в самолете с криками «вы все равно умрете» и попала на видео. После посадки в самолет в аэропорту Белфаста туристку попросили надеть респираторную маску, однако она отказалась выполнять указ персонала.