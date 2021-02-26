Турист попытался перевезти в багаже мертвую акулу и удивил работников аэропорта

Работники Международного аэропорта Сиракьюс Ханкок в штате Нью-Йорк удивились необычному багажу одного из путешественников. В чемодане туриста нашли банку с мертвой акулой, говорится в видео, опубликованном на YouTube-канале Администрация транспортной безопасности (АТБ).

Инцидент произошел осенью прошлого года, однако точное время и другие подробности не уточняются. Администрация подчеркнула, что законсервированная акула стала одним из самых странных предметов, обнаруженных у туристов на территории аэропорта за 2020 год.

Однако работников аэропорта больше смутила не мертвая акула в чемодане мужчины, а жидкость, в которой ее перевозили. По правилам перевоза багажа, на борт самолета запрещено проносить опасные химические консерванты. При этом путешественникам разрешается подниматься на борт с невоспламеняющимися и невзрывоопасными химикатами в строго ограниченном объеме.

АТБ уточнила, что туристы могут перевезти живую рыбу, если она будет плавать в воде. Однако химикаты, в которых находилась мертвая акула, признали опасным веществом, в результате чего путешественника не пропустили через пункт досмотра.

Ранее сообщалось, что в международном индийском аэропорту Ченнаи задержали туриста, в сумках которого нашли смертельно опасных и находящихся под угрозой исчезновения животных. Пассажир перевозил в дорожных сумках ядовитую змею, двух игуан-носорогов, трех кольцехвостых игуан, 22 египетские черепахи, четырех исполинских ящериц и трех лягушек.