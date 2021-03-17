Подравшихся на глазах пассажиров пилота и стюардессу наказали

Подравшихся на глазах пассажиров пилота и стюардессу уволили из авиакомпании. Об этом пишет Fox News.

Руководство китайского перевозчика Donghai Airlines наказало членов экипажа после инцидента 20 февраля, когда во время рейса сотрудники устроили потасовку в салоне самолета перед попутчиками. Кроме того, в авиакомпании сообщили, что у командира воздушного судна была также отозвана лицензия.

Как пояснил заместитель директора Управления авиационной безопасности министерства транспорта Китая Ву Шицзе (Wu Shijie) организация также подверглась санкциям — Donghai Airlines запретили расширять свои маршруты, количество полетов и пропускную способность на рейсах. Срок действия ограничений не уточняется.

9 марта сообщалось об инциденте в самолете, следующем из города Наньтун в Сиань. За 50 минут до приземления на борту рейса началась драка между пилотом и стюардессой из-за очереди в туалет. В результате потасовки у командира воздушного судна оказалась сломана рука, а у бортпроводницы — выбит зуб.