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Дебош пьяных пассажиров и драку с полицейскими на борту самолета сняли на видео

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Дебош двух пьяных пассажиров и драку с сотрудниками полиции на борту самолета в Новосибирске сняли на видео. Запись опубликована на странице «Город Домодедово» во «ВКонтакте».

Пассажиры авиарейса Новосибирск-Москва устроили дебош утром 23 февраля, в это время самолет находился в новосибирском международном аэропорту Толмачево.

Как сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России на своем сайте, против мужчин возбуждены уголовные дела по факту «публичного оскорбления и применения насилия в отношении сотрудников транспортной полиции».

Мужчины нарушили общественный порядок и нецензурно ругались в адрес окружающих, поэтому экипаж вызвал правоохранителей. Однако при попытке доставить правонарушителей в дежурную часть, они набросились на полицейских, а также публично оскорбили их. После этого на пассажиров надели наручники и задержали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале февраля выпивший водки пассажир авиакомпании Ryanair боднул бортпроводника головой и попал на видео. Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту с острова Тенерифе, Испания, в Великобританию. 24-летний Даниэль Хендри отказался надевать защитную маску, затем боднул головой бортпроводника и попытался потрогать и обнять одну из пассажирок.

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