Выпивший водки пассажир боднул бортпроводника головой и попал на видео

Пассажир авиакомпании Ryanair выпил водки и устроил дебош на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик и подробности случившегося публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 29 января, на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту с острова Тенерифе, Испания, в Великобританию.

24-летний Даниэль Хендри (Daniel Hendry), находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался надевать защитную маску, затем боднул головой бортпроводника и попытался потрогать и обнять одну из пассажирок.

В результате сразу после посадки на борт поднялись представители правоохранительных органов — на кадрах размещенной в сети записи видно, как полицейские задерживают нарушителя и под аплодисменты пассажиров выводят его из салона лайнера.

Как отмечает издание, Хендри направлялся в Ливерпуль к своей подруге, однако был арестован в Манчестере. Местный суд вынесет приговор по его делу в начале марта.