Пассажирка самолета побила мать двоих детей из-за пинающего кресло ребенка

Пассажирка самолета разозлилась из-за пинающего ее кресло ребенка и побила его мать во время перелета. О случившемся сообщается в Instagram-аккаунте @passengershaming, освещающем инциденты с туристами.

Так, согласно информации представителей правоохранительных органов, 29-летняя Дайдрена Джаслин Уокер-Уильямс (Daydrena Jaslin Walker-Williams) напала на попутчицу на борту лайнера авиакомпании Spirit Airlines. Уточняется, что женщина вышла из себя из-за того, что двое детей в возрасте трех и семи лет начали бить ногами по спинке ее кресла.

Сперва Уокер-Уильямс потребовала утихомирить юных пассажиров, а после невыполнения просьбы ударила их мать по лицу несколько раз. В результате у женщины была разбита губа и появилась шишка на голове, а буйную пассажирку арестовали полицейские после приземления в аэропорту Портленда.

Теперь Уокер-Уильямс будет предъявлено обвинение в нападении на незнакомку и нарушении общественного порядка.

В декабре 2020 года два пьяных пассажира устроили драку в самолете во время посадки в российском аэропорту. 37-летние жители Бурятии, приходящиеся друг другу родственниками, вступили в физическое противостояние и не реагировали на требования стюардесс. Кроме того, они угрожали членам экипажа лайнера.