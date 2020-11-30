Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео

Twitter / @E_Albizu

В Пуэрто-Рико пассажир самолета избил солдата Национальной гвардии после того, как тот попросил его надеть защитную маску. Видео инцидента публикует The Independent.

На кадрах видно, как мужчина, прилетевший из США, нападает на военного, одетого в защитную форму. Конфликт между ними приводит к массовой потасовке, в которой участвуют другие солдаты, бросившиеся на помощь сослуживцу.

По информации издания, очевидцем драки в аэропорту Сан-Хуана стал известный американский журналист Дэвид Бегно (David Begnaud). Он рассказал в своем Twitter-аккаунте, что пассажир не только проигнорировал требование надеть маску возле багажной стойки, но и отказался заполнять обязательные формы проездных деклараций.

После случившегося туриста задержали местные полицейские, сейчас мужчина находится под стражей.