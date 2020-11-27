Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за литра виски и попал на видео

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Россиянин устроил скандал в аэропорту Норильска после того, как ему запретили пронести на борт бутылку виски. Видео инцидента опубликовано на сайте МВД России.

На кадрах видно, как мужчина, собирающийся лететь в Красноярск, пытается пройти в самолет с литром виски. Когда служащие аэропорта просят его переложить спиртное в багаж, он замахивается бутылкой на представителя службы авиабезопасности, а затем разбивает ее об пол.

После случившегося дебоширу отказали в перелете, а затем его задержали прибывшие на место полицейские. В отношении 24-летнего красноярца составили два протокола об административном правонарушении. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

Ранее в сети появилось видео с буйным пассажиром на рейсе из Омска в Москву. Мужчина накричал на членов экипажа и попутчиков, из-за чего вылет задержали на час.