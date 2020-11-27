Отдыхавшие в Сочи москвички попались на торговле наркотиками

Две туристки из Москвы попались в Сочи с партией наркотиков. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Как отмечается, отдыхавших на курорте девушек поймали на одной из железнодорожных станций. Во время досмотра у них нашли свертки с кокаином и мефедроном. Следователи выяснили, что москвички купили наркотики для дальнейшей перепродажи через тайники. Одна из них уже была судима за торговлю запрещенными веществами.

В отношении обеих туристок возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Ранее стало известно, что в Самаре полицейские задержали медсестру, занимавшуюся торговлей наркотиками. Предполагается, что женщина, работавшая в противотуберкулезном диспансере, могла пойти на преступление из-за непогашенного кредита.