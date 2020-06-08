Оперативники ФСБ нашли у наркоторговцев в Москве 35 килограммов кокаина

В Москве оперативники ФСБ и полиции задержали трех наркоторговцев у которых нашли 35 килограммов кокаина. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает ТАСС

По данным агентства, трое участников преступной группы действовали на территории Московского региона. Всех удалось задержать в ходе спецоперации с поличным. Им предъявлено обвинение в сбыте наркотических веществ. Возбуждено уголовно дело по статье 228 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подозреваемым может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее 21 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ России совместно с МВД пресекли деятельность международной этнической преступной группировки, занимавшейся торговлей высококонцентрированным афганским героином.

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