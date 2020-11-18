Российская медсестра попалась на торговле наркотиками

В Самаре полицейские задержали медсестру, занимавшуюся торговлей наркотиками. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, подозреваемая попалась на контрольной закупке. Оперативники под видом покупателей договорились о сделке и купили у женщины пакетик героина, после чего немедленно задержали. Выяснилось, что 37-летняя местная жительница работает медсестрой в противотуберкулезном диспансере и имеет на работе хорошую характеристику. У подозреваемой есть ребенок и муж.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконная торговля наркотиками»). По данным издания, медсестра могла пойти на преступление из-за непогашенного кредита. В настоящее время подозреваемая находится на свободе, однако за торговлю наркотиками ей может грозить серьезный срок.

8 июня сообщалось, что в Москве оперативники ФСБ и полиции задержали трех наркоторговцев, у которых нашли 35 килограммов кокаина.