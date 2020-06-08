Российского участкового обвинили в торговле наркотиками прямо в отделе полиции

В Ростове-на-Дону задержали участкового, которого обвинили в торговле наркотиками прямо в отделе полиции. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщает издание Baza.

По данным издания, российский полицейский, находясь на рабочем месте, предложил местной жительнице приобрести 3,78 грамма героина. Подозреваемого задержали, спустя сутки он был уволен со службы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Теперь бывшему полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый трудился в органах правопорядка около десяти лет и дослужился до звания старшего лейтенанта. Последние полгода работал участковым в 8-отделе городской полиции.

29 апреля сообщалось, что в подмосковном городе Щелково задержаны пять сотрудников полиции по подозрению в торговле мефедроном через онлайн-магазин. Среди задержанных полицейских двое выступали в роли закладчиков, два были операторами и один организатором.

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