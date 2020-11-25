Насекомые отложили яйца в приборную панель самолета и сорвали рейс

Пассажирский рейс авиакомпании Wizz Air сорвался из-за насекомых, отложивших яйца в приборную панель в кабине пилотов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, личинки привели к выводу датчика скорости из строя, и пилотам пришлось отказаться от взлета два раза подряд. Сначала, по их словам, индикатор показывал увеличение скорости по мере того, как лайнер двигался по полосе. Но затем прибор резко отказал, и отметка оказалась на нуле.

Уточняется, что на борту лайнера не было пассажиров, поскольку рейс из Южного Йоркшира в Станстед должен был стать первым за несколько недель после введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса. Перед вылетом самолет проверили и подготовили к полету, пилоты самостоятельно осмотрели его, прежде чем включить двигатели, однако не заметили ничего подозрительного.

С тех пор авиакомпания Wizz Air ввела требование прочищать механизмы перед полетом в случае, если самолет провел на стоянке более трех дней. Кроме того, перевозчик принял решение сменить крышки датчика на новые, способные обеспечить его лучшую защиту.

Ранее сообщалось, что американский пилот гражданской авиации назвал главным страхом летчиков потерю контроля над происходящим. По его словам, речь может идти, к примеру, о возгорании литиевых батарей или столкновении судна с птицами.