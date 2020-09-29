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Пилот рассказал о главном страхе во время авиаперелета

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский пилот гражданской авиации Патрик Смит (Patrick Smith) назвал потерю контроля над происходящим своим главным страхом во время авиаперелетов. Об этом пишет Daily Express.

По словам летчика, наибольший стресс в ходе работы могут вызывать чужие действия или действия внешних сил, которые нельзя заранее предугадать.

«Мы намного меньше боимся сами совершить фатальную ошибку, чем стать жертвой чьей-либо оплошности или же чем оказаться во власти сил, не зависящих от наших навыков или опыта», — рассказал Смит.

По его словам, речь может идти, к примеру, о возгорании литиевых батарей, которыми, как правило, оснащено большинство электронных устройств. При этом особый риск связан с гаджетами, находящимися в грузовом отсеке, так как на борту в экстренной ситуации пожар можно ликвидировать с помощью огнетушителя.

Кроме того, пилот никак не способен контролировать возможное столкновение самолета с птицами. «Птицы не окажут влияния на двигатель, но могут вызвать внутренний взрыв, что приведет к потере мощности», — пояснил Смит, подчеркнув, что чем больше и тяжелее птица, тем выше вероятность причинения вреда судну.

Вдобавок, по словам летчика, существует риск «катастрофической механической неисправности» — к примеру, отказа системы управления полетом или резкой потери высоты, — которая способна вывести лайнер из строя.

19 августа пилоты различных авиакомпаний раскрыли детали работы и свой реальный досуг во время длительных авиаперелетов. Так, американский летчик Ян Зумвалт из штата Айдахо рассказал, что, когда ему и коллегам скучно в ходе полета, они устраивают «опасные соревнования и игры», а также делают ставки, «бросая друг другу вызов».


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