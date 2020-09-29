Пилот рассказал о главном страхе во время авиаперелета

Американский пилот гражданской авиации Патрик Смит (Patrick Smith) назвал потерю контроля над происходящим своим главным страхом во время авиаперелетов. Об этом пишет Daily Express.

По словам летчика, наибольший стресс в ходе работы могут вызывать чужие действия или действия внешних сил, которые нельзя заранее предугадать.

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«Мы намного меньше боимся сами совершить фатальную ошибку, чем стать жертвой чьей-либо оплошности или же чем оказаться во власти сил, не зависящих от наших навыков или опыта», — рассказал Смит.

По его словам, речь может идти, к примеру, о возгорании литиевых батарей, которыми, как правило, оснащено большинство электронных устройств. При этом особый риск связан с гаджетами, находящимися в грузовом отсеке, так как на борту в экстренной ситуации пожар можно ликвидировать с помощью огнетушителя.

Кроме того, пилот никак не способен контролировать возможное столкновение самолета с птицами. «Птицы не окажут влияния на двигатель, но могут вызвать внутренний взрыв, что приведет к потере мощности», — пояснил Смит, подчеркнув, что чем больше и тяжелее птица, тем выше вероятность причинения вреда судну.

Вдобавок, по словам летчика, существует риск «катастрофической механической неисправности» — к примеру, отказа системы управления полетом или резкой потери высоты, — которая способна вывести лайнер из строя.

19 августа пилоты различных авиакомпаний раскрыли детали работы и свой реальный досуг во время длительных авиаперелетов. Так, американский летчик Ян Зумвалт из штата Айдахо рассказал, что, когда ему и коллегам скучно в ходе полета, они устраивают «опасные соревнования и игры», а также делают ставки, «бросая друг другу вызов».

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