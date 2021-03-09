Пилот и стюардесса подрались на глазах пассажиров из-за очереди в туалет

Пилот китайской авиакомпании Donghai Airlines подрался со стюардессой во время полета на глазах пассажиров из-за очереди в туалет. Об инциденте сообщает Independent.

По информации издания, потасовка произошла в самолете, летевшем из города Наньтун в Сиань, за 50 минут до приземления. Спор между бортпроводницей и командиром воздушного судна (КВС) возник из-за пассажира, который стоял в проходе, чтобы воспользоваться уборной в салоне первого класса.

Пилот также хотел пойти в туалет и попросил туриста подождать своей очереди, однако тот отказался прислушиваться к члену экипажа. Позже к конфликту присоединилась стюардесса, и между ней и КВС возникла драка. В результате потасовки у первой оказалась сломана рука, а у последнего — выбит зуб.

Представители Donghai Airlines принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и сообщили, что начали немедленное расследование инцидента.

В феврале пилот пожаловался на негигиеничный поступок стюардессы в туалете самолета и предостерег пассажиров от заказа горячих напитков во время полета. Мужчина рассказал, что однажды стал свидетелем того, как один из членов экипажа на его глазах вылил старый кофе в унитаз, а затем нажал носиком чайника на смыв.