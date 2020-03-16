Авиапассажир оттолкнул стюардессу ударом в лицо и попал на видео

Авиапассажир вступил в конфликт со стюардессой и оттолкнул ее ударом в лицо во время перелета. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал таблоид Daily Mail.

На размещенном в сети ролике видно, как темнокожий путешественник громко выясняет отношения с женщиной, после чего она дает ему пощечину, а он в ответ бьет ее по лицу. В результате бортпроводница падает на спинки кресел, а ее коллеги бросаются на пассажира.

Как уточняет издание, инцидент произошел на рейсе бельгийской авиакомпании. Предположительно, турист в агрессивной форме пожаловался членам экипажа на одного из попутчиков, который якобы обидел его мать. Однако в разборку вмешались и другие пассажиры и представители летного состава, а также их начальница. Физическое противостояние начинается после того, как стюардесса угрожает туристу бедой, а он оскорбляет ее в ответ.

В октябре прошлого года сообщалось, что пилот и стюардесса авиакомпании Republican Airways подрались на борту самолета и попали на видео. Участниками драки оказались 36-летний пилот Уильям Томас и 29-летняя стюардесса Мариша Спорер. Они состояли в интимной связи.

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