Стюардесса оценила способность обычного пассажира посадить самолет

Стюардесса украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, известная в соцсетях благодаря постам о своей профессии, оценила способность обычного пассажира без специальной подготовки благополучно посадить самолет. Соответствующим роликом она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

По ее словам, распространенное мнение о том, что большинство современных воздушных судов полностью автоматизированы и летают за счет нажатия пилотом «нескольких кнопочек», не соответствует действительности.

«Если это было бы правдой, любой пассажир мог бы безопасно посадить самолет», — заявила бортпроводница. Она добавила, что даже при сегодняшнем уровне развития технологий пилоты принимают максимальное участие в управлении лайнерами и практически все задачи, которые выполняет самолет, в той или иной степени поступают по команде членов экипажа.

Таким образом, заключила блогерша, в реальной жизни неподготовленные пассажиры не смогут благополучно совершить посадку воздушного судна. «Обычный человек даже не сможет настроить связь с диспетчерами, не говоря уже о навигации и программировании», — заключила она.

26 февраля сообщалось, что российская стюардесса раскрыла тайну необычной привычки членов экипажа держать за спиной руки в процессе встречи пассажиров на борту самолета. По ее словам, перед вылетом бортпроводникам необходимо пересчитать пассажиров с помощью специального счетчика, чтобы удостовериться, все ли попали на борт — именно это устройство они прячут за собой.