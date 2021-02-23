Стюардесса раскрыла правила похода в туалет для бортпроводниц

Российская стюардесса Рушана, прославившаяся в социальных сетях благодаря рассказам о профессии, раскрыла правила похода бортпроводниц в туалет во время рейса. Свсим опытом девушка поделилась в видео, опубликованном в TikTok-аккаунте.

Так, отвечая на вопросы подписчиков, сотрудница авиакомпании рассказала, что стюардессам разрешается посещать уборную во время полета. При этом, отметила она, члены экипажа используют ту же ванную комнату, что и пассажиры. «Отдельного туалета у нас нет», — добавила она.

Кроме того, девушка пояснила, что будет, если сильно разозлить бортпроводницу. «Ну, наверное, вас просто обделят вниманием», — уточнила Рушана.

Также представительница перевозчика рассказала подписчикам, что если туристов тошнит в самолете, то они сами должны убирать за собой. «А вы думали, что это делаем мы? Не-а!» — заключила она.

Ранее в феврале стюардесса раскрыла тайный смысл жестов, которые используют члены экипажа для незаметного окружающим общения друг с другом. К примеру, быстрый указывающий взгляд в сторону одного из путешественников может означать требование обратить на него внимание.